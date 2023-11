Gualtieri a neoassunti Ama, 'Con voi città farà salto'

"Benvenuti nella grande squadra di Roma Capitale. È un privilegio servire la citta più bella del mondo. Voi siete in una postazione decisiva: quello dei rifiuti è il primo problema di Roma ma se sarà risolto consente un salto di qualità straordinario". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in Sala della Protomoteca, salutando i nuovi assunti dell'Ama. "Io sento il vostro entusiasmo e mi dà gioia - ha aggiunto - insieme possiamo fare un salto enorme e Ama che è già la più grande azienda d'Italia del settore può diventare azienda leader, che rende Roma una citta verde, dell'economia circolare, dell'innovazione e della sostenibilità, cioè le grandi sfide di oggi. Quindi la sfida è doppia - ha proseguito il sindaco - ripristinare il decoro e mettere Roma in prima fila nella sfida per ridurre le emissioni e rendere il rifiuto una risorsa. La quantità delle adesioni al nostro bando ci dicono che per voi questo non è solo il 'posto fisso' ma anche una sfida di innovazione che spero vi dia tante gratificazioni.

Potremo avere una citta pulita, decorosa e sostenibile. Ama non sta diventando solo una azienda normale, deve diventare una azienda leader e voi siete il nuovo volto di Ama che si rinnova nei mezzi, negli impianti, nel discarica-zero, nella cura dettagliata della città. Un presidio per rendere Roma una comunità e voi siete sulla prima linea. In questa sfida ci credo molto: siamo una citta speciale e unica".



