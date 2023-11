'Dino Meneghin, Storia di una leggenda', ecco il film

Il film documentario di Samuele Rossi "Dino Meneghin, Storia di una leggenda" che porta sullo schermo la vita di una delle più grandi icone dello sport italiano, sarà proiettato all'interno di un evento speciale a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria, lunedì 20 novembre alle ore 18.30 al Farnese di Roma. Alla proiezione saranno presenti anche il presidente del Coni Giovanni Malagò e quello della Fip Gianni Petrucci.

"Conosco Dino Meneghin da quando, giovane segretario generale, a fine anni Settanta, approdai in federazione - racconta Petrucci -. Confesso che ero intimorito dalla sua fama e invece, insieme al grande giocatore, scoprii subito la sua capacità di mettere a proprio agio gli interlocutori. Grande campione, meravigliosa persona, conosciuta in tutto il mondo. È importante che ci sia un docu-film a testimoniare cosa abbia rappresentato per tutti noi e per la pallacanestro italiana".

La proiezione rientra nel tour cinematografico che il film documentario sta svolgendo e ha cominciato il suo percorso con un tutto esaurito a Varese, città di quella Ignis di cui Meneghin è stato, con Bob Morse e Manuel Raga, un simbolo vivente. Prodotto da Solaria Film (Emanuele Nespeca) e Echivisivi (Giuseppe Cassaro e Samuele Rossi) in collaborazione con Rai Documentari, il film racconta l'atleta inarrivabile, ma anche l'uomo dotato di una simpatia naturale e immediata. E l'icona nazionale unico tra i giocatori italiani ad essere inserito nella Hall of Fame del Basket mondiale. "Un rimpianto? - commenta Meneghin nel film - Non aver giocato in Nba. Lo farò nella prossima vita". Il film ripercorre la carriera di Meneghin dall'infanzia fino a quello che viene ritenuto il suo apice sportivo: la mitica finale di Coppa dei campioni nella quale la Tracer Milano salì sul tetto d'Europa dopo 21 anni. Ma soprattutto questo lavoro cerca di dare risposta ad alcuni interrogativi. Cosa fa di un atleta un'icona del suo sport? Cosa ha reso Meneghin il più grande di tutti? Al racconto in prima persona di Super Dino si alternano le interviste ai familiari (tra i quali il figlio Andrea, contro il quale Dino ha avuto la soddisfazione di giocare in una sfida tra Varese e Trieste) e a personaggi del basket.



