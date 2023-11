Calcio: Venturi è il nuovo allenatore del Trastevere

Mauro Venturi, ex calciatore professionista con le maglie di Alessandria e Astrea, è il nuovo allenatore del Trastevere. Lo rende noto il club del Rione, alle prese con una crisi di risultati che lo ha fatto scendere all'ultimo posto nel girone G della Serie D, alla pari con un'altra squadra romana, la Boreale. Venturi prende il posto di Franco Cioci, esonerato domenica scorsa dopo la sconfitta sjul campo del Cassino.

Venturi ha debuttato in panchina come primo allenatore guidando la Pro Cisterna alla salvezza in Eccellenza. Dopo una breve esperienza in D all'Anziolavinio, è stato protagonista per tre anni ad Aprilia, riportando i pontini in D nel 2017 e sfiorando i play-off nella stagione successiva. Nel 2019 è passato all'Albalonga e ha chiuso al quarto posto nel girone E, nell'anno della sospensione del campionato per la pandemia.

Nella passata stagione ha guidato il Pomezia fino alla ventesima giornata.



