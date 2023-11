Autoarticolato perde tre bobine da 30 quintali in A1

Tragedia sfiorata sull'autostrada A1 dove un autoarticolato ha perso tre delle bobine in ferro dal peso di circa 30 quintali ciascuna che trasportava. Sono finite sull'asfalto insieme ad altri materiali. È accaduti al km 659 tra i caselli di Ceprano e Pontecorvo.

Le grosse bobine in ferro non hanno colpito i veicoli in transito e sono rotolate sulla corsia d'emergenza adagiandosi al guard rail evitando di essere un ostacolo per gli automobilisti.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale sarebbe stata una brusca frenata a squilibrare il carico, facendolo uscire dal rimorchio sfondando la centina laterale. Il camionista ha inchiodato i freni per evitare un'auto che lo precedeva ed aveva frenato quasi al punto di arrestarsi.

Sul posto, oltre agli uomini del vicequestore Stefano Macarra sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'intero tratto e recuperare il materiale ferroso. Per gli automobilisti si sono registrati solo brevi rallentamenti.





