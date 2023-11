Strage di Sinnai, sit-in fuori tribunale Roma per Zuncheddu

Sit-in fuori dal tribunale a Roma in occasione dell'udienza, davanti alla corte d'appello, per il caso di Beniamino Zuncheddu, 59 anni, condannato all'ergastolo e per il quale è in corso nella Capitale il processo di revisione.

Con i familiari di Zuncheddu, in carcere da 33 anni, presenti all'esterno della cittadella giudiziaria anche militanti del Partito Radicale. L'uomo venne condannato al carcere a vita per l'omicidio di tre pastori avvenuto in Sardegna nel 1991 a Cuile is Coccus a Sinnai. Oggi è in programma l'audizione del testimone chiave, accusatore di Zuncheddu, e del poliziotto che ha condotto le indagini.

"Chi sa deve parlare - afferma la sorella dell'imputato, Augusta -. Beniamino non c'entra niente con questa storia, è innocente. Lotterò fino all'ultimo respiro per ottenere la sua scarcerazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA