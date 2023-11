Incidente mortale stamattina a Roma.

Un ciclista è morto nello schianto con un autocarro su via Casilina, all'altezza di via dei Gordiani, intorno alle 9. Sul posto la polizia locale del V gruppo Prenestino per i rilevi. La vittima è un cittadino romeno di 58 anni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA