Rocky Horror Show, a Roma il musical che incanta da 50 anni

Cinquant'anni e non sentirli: toccherà Roma dal 21 al 26 novembre The Rocky Horror Show, il leggendario e irriverente musical di Richard O'Brien, che sta celebrando il suo mezzo secolo di vita sulle scene con il nuovo lungo tour. Il musical contemporaneo più longevo al mondo sarà al Teatro Olimpico per la stagione dell'Accademia Filarmonica Romana, in collaborazione con Lsd Edizioni. Dal debutto londinese nel 1973 al Royal Court Theatre, lo spettacolo è stato applaudito da oltre 30 milioni di persone, in più di 30 paesi e tradotto in 20 lingue, e continua ancora oggi a divertire il pubblico che partecipa con travestimenti e ripetendo puntualmente le battute.

Dopo Roma, lo spettacolo sarà a Milano (Teatro Arcimboldi 28 novembre al 3 dicembre), Padova (Teatro Geox dal 5 al 7 dicembre), e Lubiana (Arena 9 dicembre). Richard O'Brien, autore del musical, ha detto: "Celebrare cinquant'anni va oltre le mie più rosee aspettative. Il fatto che lo spettacolo continui a infiammare il pubblico ovunque nel mondo è veramente elettrizzante. Sono molto onorato che sia uno dei musical britannici più rappresentati e amati di tutti i tempi". Diretto da Christopher Luscombe, The Rocky Horror Show è una festa trascinante di successi come Sweet Transvestite, Damn it Janet e ovviamente il mitico Time Warp. Nel cast inglese figurano Kristian Lavercombe, attore e cantante che ha preso parte a più di 2000 repliche, e Haley Flaherty nel ruolo di Janet, e poi Stephen Webb (Frank), Richard Meek (Brad), Ben Westhead (Rocky), Suzie McAdam (Magenta), Darcy Finden (Columbia). A loro si unisce nuovamente, come lo scorso anno, nel ruolo del Narratore Claudio 'Greg' Gregori. Al successo del musical ha contribuito enormemente anche il film del 1975 intitolato The Rocky Horror Picture Show con Tim Curry, Susan Sarandon e lo stesso Richard O'Brien nel ruolo di Riff Raff.





