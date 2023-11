Cade dal secondo piano, trasferito in elicottero a Roma

Un uomo di 37 anni è stato trasferito in elicottero nella notte all'ospedale San Camillo di Roma dopo un volo dal balcone al secondo piano della sua abitazione in via Boschetto a Ceccano (Frosinone). Nella caduta ha riportato diverse fratture tra cui quella del bacino A dare l'allarme e fare intervenire i sanitari del 118 di Frosinone sono stati i genitori del 37enne che erano in casa con lui.

Stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione di Ceccano il 37enne potrebbe avere avuto un mancamento dopo avere assunto alcuni farmaci per una terapia che gli era stata prescritta da alcune settimane. Sarebbe uscito per prendere aria ma a quel punto avrebbe perso i sensi cadendo dal balcone.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA