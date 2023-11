Sport:Abodi, laboratorio antidoping? trovato immobile a Roma

"Dovremo trovare una soluzione.

Stiamo dialogando con il ministro della Salute, Orazio Schillaci, e con il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, avendo già individuato l'immobile che dovrebbe ospitarlo". Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine di una conferenza a Roma commentando le criticità emerse sul laboratorio antidoping anche in vista di Milano Cortina 2026.

"Siamo già un passo avanti, si tratta di un immobile che appartiene al patrimonio pubblico e questo è molto importante - ha aggiunto Abodi - Ora si tratta di trovare delle soluzioni economiche per renderlo agibile e utilizzabile. La nostra priorità, anche in questo ambito, sarà mantenerlo in Italia, non sarebbe edificante ne positivo mandare all'estero i test antidoping in generale e quelli dei Giochi Olimpici e Paralimpici".



