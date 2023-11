Rissa fuori da un locale a Roma, un accoltellato

E' sfociata in un accoltellamento una rissa tra giovani scoppiata due notti fa a Roma in piazzale Marconi all'Eur, nei pressi di un locale. Ad essere ferito un ragazzo di 25 anni che è stato trasportato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Un altro coetaneo è stato soccorso a poca distanza con traumi al torace e alla testa.

Complessivamente il 118 ha portato in ospedale 4 feriti: due in codice rosso e altrettanti in codice giallo. Sul posto la polizia che indaga sull'accaduto. Gli agenti del commissariato Esposizione, che si occupano del caso, stanno acquisendo le immagini delle telecamere.

La notizia della rissa è stata anticipata dal Messaggero che parla di una lite iniziata all'interno della discoteca tra alcuni giovanissimi.



