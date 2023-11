Rapporto Povertà Caritas, a Roma quasi 700 minori alle mense

"Nel 2022 si è registrato il dato più alto di accesso nei centri Caritas, parrocchie e servizi diocesani: oltre 25.000 persone hanno fatto richiesta di aiuto; per 11.800 di esse sono stati avviati programmi organici di aiuto". E' uno dei dati principali del Rapporto Povertà 2023 di Caritas Roma, dal titolo "Le città parallele", diffuso oggi.

"La richiesta di sostegno alimentare continua a rappresentare il principale tipo di intervento - spiega il Rapporto - e riguarda il 69,7% delle persone incontrate .Nelle tre mense sociali sono state accolte 9.148 persone, 4.092 delle quali per la prima volta. Due i dati sorprendenti: la presenza di 698 minori (il 7,6% del totale), si tratta soprattutto di minori stranieri non accompagnati" e "il crescente numero di stranieri, l'81% del totale: soprattutto i richiedenti asilo e i protetti internazionali". Altro dato che emerge è "la richiesta di aiuto per pagare le bollette dell'energia: in soli tre mesi, a cavallo tra il 2022 e il 2023, è andato esaurito il fondo di 130.000 euro istituito dalla Diocesi di Roma e gestito dalla Caritas per aiutare le famiglie, costrette spesso a scegliere se pagare le bollette o provvedere ad altre spese pur indispensabili".





