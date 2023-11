Occupato liceo romano 'Enzo Rossi', protesta pro Palestina

Prosegue la scia delle proteste e delle mobilitazioni degli studenti nella Capitale. Dopo il liceo Albertelli, occupato questa mattina a Roma anche l'istituto Enzo Rossi, dopo nemmeno 24 ore dall'occupazione annunciata dai giovani del Visconti: "Gli studenti hanno preso una decisione coraggiosa, una protesta forte per posizionarsi politicamente rispetto a tutto ciò che sta accadendo dentro e fuori il nostro paese. In continuità con scienze politiche, e con le scuole occupate in solidarietà del popolo palestinese, contro il sostegno del nostro governo e delle istituzioni universitarie ad Israele, contro l'occupazione del territorio palestinese che va avanti da più di 75 anni", scrivono gli studenti. "Contro un governo e politiche che negli ultimi 30 anni continuano ad investire nel privato. E "contro una scuola azienda/gabbia", ripete il movimento Osa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA