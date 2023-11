Nel Lazio aumentano gli incidenti, 339 i morti sulla strada

Nel 2022 si sono verificati nel Lazio 20.275 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 339 persone e il ferimento di altre 26.802. Il 2022 è caratterizzato da una netta ripresa della mobilità e, come conseguenza, dell'incidentalità stradale. E' quanto si legge nel focus 2022 dell'Istat sugli incidenti nella regione della Capitale.

Rispetto al 2021 aumentano gli incidenti (+15,9%), i feriti (+16,3%) e le vittime della strada (+17,7%), variazioni superiori a quelle registrate a livello nazionale, dove l'aumento di incidenti (+9,2%), di feriti (+9,2) e di vittime (+9,9%) risulta più contenuto.

A Roma gli incidenti nel 2022 sono stati 16.369, con 226 morti e 20.996 feriti. Rispetto all'anno procedente i morti nella Capitale sono stati 44 in più; la variazione in percentuale nell'arco 2019-2022 è stata del 17,1%.

Nel 2022 si riduce nel Lazio l'incidenza degli utenti vulnerabili per età (bambini, giovani e anziani) periti in incidente stradale, attestandosi su un valore inferiore alla media Italia (42,5% contro 44,3%). Guardando invece agli utenti vulnerabili secondo il ruolo (conducenti/passeggeri di veicoli a due ruote e pedoni), il loro peso relativo si conferma superiore a quello nazionale (52,8% contro 49,3%). Sempre tra 2010 e 2022 l'incidenza di pedoni deceduti è aumentata nel Lazio da 16,9% a 20,6%, mentre nel resto del Paese l'aumento è stato da 15,1% a 15,4%.

Il tasso di mortalità, in ogni caso, è più alto per la classe di età 65 e oltre (7,9 per 100mila abitanti) e per quella 15-29 anni (7,2 per 100mila). I conducenti dei veicoli coinvolti rappresentano il 67,3% delle vittime e il 69,2% dei feriti in incidenti stradali, le persone trasportate il 12,1% dei morti e il 20,2% dei feriti, i pedoni il 20,6% dei deceduti e il 10,7% dei feriti. Il 55,7% dei pedoni rimasti vittima di incidente stradale appartiene alla classe di età 65+ mentre il 59,7% dei pedoni feriti ha più di 44 anni. Il tasso di lesività standardizzato è pari a 953,7 per la classe di età 15-29 anni, a 630,1 per quella 30-44 anni.



