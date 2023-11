Droga, coppia arrestata con cocaina e contanti

Un uomo ed una donna di 33 anni sono stati arrestati dai carabinieri dell'aliquota Radiomobile di Sora che ieri sera intorno alle ore 20 li ha sorpresi a bordo della loro Audi mentre percorrevano Viale Regina Elena a Sora con alcune dosi di cocaina ed hashish e circa mille euro in contanti. È scattata allora la perquisizione anche nella loro abitazione a Castelliri: lì gli investigatori hanno trovato altre dosi già confezionate di cocaina ed una "pietra" di circa 40 grammi della stessa sostanza peer un totale di circa settanta grammi di stupefacente, oltre ad altri 2.500 euro in banconote di vario taglio.

Per la coppia di conviventi è scattato l'arresto, disposto dalla Procura della Repubblica di Cassino che ne ha disposto la traduzione agli arresti domiciliari presso l'abitazione di residenza. L'arresto è stato successivamente convalidato presso il Tribunale di Cassino con l'applicazione dell'obbligo di firma per l'uomo in attesa del processo. Il denaro e lo stupefacente sono stati sequestrati.



