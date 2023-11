A Viterbo 40 giorni di festeggiamenti per il Natale

Saranno 40 giorni all'insegna dei festeggiamenti natalizi di tutti i generi. La presentazione del cartellone degli eventi, questa mattina nella sala D'Ercole del Comune di Viterbo. Tra le grandi novità che caratterizzeranno l'edizione 2024: il concerto di Cristina D'avena del 31 dicembre e lo spostamento dell'albero di natala dalla sede "storica" di piazza del Plebiscito a piazza Degli Almadiani. Ma no solo, infatti per questo Natale sono previsti anche artisti di strada che si esibiranno nelle strade del centro, eventi culturali di vario genere e perfino i Carolers che, intoneranno i loro canti per strade e piazze, e in puro stile vittoriano, anche di fronte alle abitazioni.

Previsto anche l'immancabile mercatino di natale che, stavolta invece di essere a piazza del Sacrario si trasformerà in un percorso lungo via Marconi che condurrà i visitatori attraverso un tour fatto di artigianato e prelibatezze enogastronomiche. Infine, a piazza del Plebiscito, che quest' anno non potrà ospitare l'albero per via di un cantiere aperto, si è optato per il video mapping che, trasformerà le facciate dei palazzi, in un grande schermo dove verranno proiettate a ciclo continuo storie natalizie.

Per il classico albero, invece, stavolta la scelta è andata su un abete bianco di oltre 14 metri che svetterà di fronte agli Almadiani. A piazza della Rocca un orso polare di 5 metri saluterà i visitatori che entrano in città da Porta fiorentina, mentre a piazza San Faustino diventerà il teatro del cinema all'aperto per bambini. Inoltre, nel quartiere medievale San Pellegrino, come da tradizione, verrà allestito il Christmas Village. "Sarà un natale all'insegna della tradizione - ha spiegato il vice sindaco Alfonso Antoniozzi - tutto il centro verrà inondato di motivi natalizi in sottofondo, grazie alla filodiffusione.

E poi, artisti di strada. laboratori a tema, e per i bambini dal 22 al 24 dicembre, verrà allestita una fabbrica di cioccolato, dove cercheremo di confezionare la barretta di cioccolato più grande del mondo."



