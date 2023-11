Vendevano alcolici a minori, chiuso bar per 15 giorni a Prati

Vendevano bevande alcoliche ai minorenni e nel loro locale, un bar nel quartiere Prati a Roma, gli agenti della polizia hanno riscontrato numerose irregolarità. Per questo il Questore di Roma ha disposto a carico della titolare la sospensione della licenza per 15 giorni con conseguente chiusura del locale. La donna è stata inoltre denunciata insieme al figlio per gli alcolici venduti a giovani con età inferiore ai 18 anni.

Gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Roma hanno riscontrato che quattro lavoratori erano privi di regolare contratto. Al termine dell'istruttoria il Questore ha sospeso la licenza alla donna per 15 giorni.



