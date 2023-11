Inaugurato monumento a vittime di Nassiriya

È stato inaugurato a Guarcino (Frosinone), nella piazza già intitolata alla strage, un monumento con cui ricordare i Caduti di Nassirya nell'attentato avvenuto venti anni fa in Iraq durante la missione Antica Babilonia.

L'inaugurazione è avvenuta alla presenza delle autorità del Comune e dei centri limitrofi. Dopo il rito dell'alzabandiera si è proceduto allo scoprimento del cippo in marmo ed alla deposizione della corona d'alloro. A benedire l'opera è stato il vescovo Ambrogio Spreafico.

Nel suo intervento il sindaco ha messo in evidenza il sacrificio delle 28 persone che persero la vita nell'attentato, ribadendo che la loro missione era di pace e finalizzata a stabilizzare l'area.



