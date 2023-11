Usb,agenzia Acos nel caos,11 ispettori senza lavoro da mesi

"Igiene urbana, servizi cimiteriali, museali e turistici: ecco alcuni dei Servizi Pubblici Locali di Roma Capitale che venivano monitorati dagli undici ispettori di ACoS, l'Agenzia che ha il compito di verificare la qualità dei servizi nel territorio capitolino realizzando report, studi e pareri per il Comune di Roma. Undici ispettori accreditati, con elevato livello di specializzazione e competenza, con alle spalle sei anni di collaborazione con ACoS, corsi di formazione e aggiornamento ma senza lavoro da quattro mesi. L'Agenzia ha ricevuto grandi apprezzamenti dal Comune per l'importante lavoro svolto, non soltanto per la sua utilità ma anche per la sua unicità: ma questa estate sono arrivate le dimissioni della presidente D'Alterio e da allora - afferma l'Usb, l'Unione sindacale di base - sembra non esserci alcun interesse a trovare una soluzione per questi lavoratori. L'Usb denuncia anche il fatto che le richieste di incontro e di chiarimenti degli ex ispettori, ma anche da parte delle opposizioni, sono rimaste inascoltate e che le somme stanziate per finanziare l'attività svolta dall'Agenzia sono nel bilancio del Comune di Roma". "Non può quindi essere accettato oltre - conclude Usb - che in una fase di difficoltà estrema sul fronte occupazionale, con dibattiti accesi nel Parlamento sulla necessità di dare dignità al lavoro, sia proprio un ente pubblico a generare disoccupazione e sfruttamento. Continueremo al fianco dei lavoratori la battaglia per il loro futuro lavorativo e affinché qualcuno spieghi ai cittadini di Roma come vengono utilizzate le risorse pubbliche".



