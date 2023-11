Treni,da 16 a 19/11 modifiche tra staz. Ostiense e Fiumicino

Dal 16 al 19 novembre la circolazione dei treni Regionali e Frecce subirà delle modifiche a causa dei lavori di manutenzione di alcuni ponti ferroviari tra le stazioni di Ponte Galeria e Fiumicino Aeroporto sulla linea FL1 Orte - Fiumicino Aeroporto. Lo rende noto Trenitalia. I treni della linea FL1 termineranno la corsa nelle stazioni di Roma Tiburtina o Roma Ostiense ed il servizio del Leonardo express sarà sospeso. I treni Frecciarossa da e per Fiumicino Aeroporto saranno soppressi tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto."Per le tratte cancellate sarà prevista una rimodulazione dell'offerta che sarà effettuata da bus no stop da Roma Termini e da bus con fermate intermedie da Roma Ostiense - è reso noto - Alcuni collegamenti notturni da Fiumicino Aeroporto saranno effettuati con bus fino a Poggio Mirteto. La riprogrammazione del servizio comporterà modifiche degli orari e l'aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto". Il personale di Customer Care di Trenitalia sarà presente nelle stazioni di Roma Termini, Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto per fornire informazioni utili per i viaggiatori. Le biglietterie delle stazioni di Roma Termini, Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto saranno regolarmente aperte secondo i consueti orari. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati ed è possibile trovare informazioni di dettaglio su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20 21.



