Paura a Ladispoli per leone fuggito dal circo

Allarme a Ladispoli vicino a Roma per un leone scappato da un circo. Il sindaco della cittadina del litorale nord, Alessandro Grando. lancia l'allarme sui social: "Si prega di prestare la massima attenzione e di evitare gli spostamenti fino a nuova comunicazione". "Il leone è scappato dal circo in Viale Mediterraneo. L'animale è stato subito rintracciato all'interno del corso d'acqua adiacente. Il personale del circo sta mettendo in atto le operazioni di cattura, con il supporto delle Forze dell'ordine che sono prontamente intervenute sul posto", avvisa Grando.



