Anziana sola e senza mangiare, carabinieri fanno la spesa

"Sono sola in casa e non ho nulla da mangiare": è la richiesta d'aiuto ricevuta tra le lacrime dal piantone in servizio nella caserma dei carabinieri di Veroli. A telefonare era un'anziana di 75 anni del posto con problemi economici.

Il militare ha girato la segnalazione ai colleghi in servizio di pattuglia: hanno raggiunto l'abitazione della donna ed effettivamente l'hanno trovata da sola, agitata ed in preda allo sconforto per la mancanza di generi alimentari. I militari hanno tentato di tranquillizzarla e deciso di mettere una quota ciascuno, andando a farle la spesa nel supermercato più vicino.

Dopo pochi minuti sono tornati consegnandole le buste con i generi alimentari, regalati a nome dell'Arma dei carabinieri.





