A Santa Cecilia Vìkingur Olafsson nelle Variazioni Goldberg

Appuntamento da non perdere il 13 novembre per la stagione da Camera di Santa Cecilia. Alle 20.30 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone torna il pianista Víkingur Ólafsson, applaudito già lo scorso anno nella stagione sinfonica.

Nato in Islanda nel 1984, Ólafsson è tra i pianisti più contesi del momento. Definito dal New York Times il Glenn Gould islandese, ha ricevuto recentemente un Opus Klassik nella categoria Strumentista dell' anno. Nel concerto romano proporrà un vero e proprio monumento della letteratura musicale per tastiera, le Variazioni Goldberg BWV 988 di Johann Sebastian Bach, recentemente registrato per l'etichetta Deutsche Grammophon. "È come scalare una montagna delle Alpi - ha detto a proposito delle Variazioni - sali in cima e lungo il tragitto vedi cose incredibili. E, come nell'Odissea, alla fine fai ritorno a casa. Quando l'Aria si ripete, è come tornare a casa dopo molte esperienze e avventure...". Secondo Nikolaus Forkel, primo biografo di Bach, le Variazioni erano state commissionate al compositore da Hermann Carl von Keyserlingk, ambasciatore russo a Dresda, che soffriva di insonnia e alleviava la monotonia delle notti in bianco ascoltando brani per clavicembalo suonati da Johann Gottlieb Goldberg, allievo di Bach. Questo aneddoto si è rivelato, tuttavia, una leggenda anche perché la prima edizione delle Variazioni non presentava alcuna dedica.



