Sport e rischio cardiovascolare,convegno all'Ateneo Foro Italico

"Sport e rischio cardiovascolare: strategie per la prevenzione delle patologie cardiovascolari e della morte improvvisa nell'atleta": è il tema del convegno organizzato dall'Ateneo Foro Italico in collaborazione con la Fondazione dell'Università romana ed il Policlinico Casilino, in programma oggi alle 15,30 presso la Sala Consiliare "Giulio Marinozzi" dell'Ateneo.

Patrocinato dal Coni e dalla Federazione Medico Sportiva Italiana (Fmsi), il convegno affronterà tematiche relative alla cardiologia dello sport la cui conoscenza, sempre in continua evoluzione, può contribuire a sviluppare strategie preventive utili al miglioramento e alla tutela della salute fisica e mentale degli sportivi professionisti ed amatoriali.

Dopo il saluto da parte del coordinatore del corso prof.

Fabio Pigozzi e delle autorità intervenute, i lavori, moderati dal Rettore prof. Attilio Parisi e dal prof. Alessandro Biffi, CEO di Med-Ex Medicine & Exercise Partner Ferrari, proseguiranno con gli interventi del prof. Leonardo Calò, coordinatore del corso e direttore del Dipartimento di Cardiologia dell'Ospedale Policlinico Casilino, del prof. Fiorenzo Gaita dell'Università di Torino e dello stesso prof. Fabio Pigozzi.

In occasione del convegno verrà presentata la seconda edizione del master universitario di II livello in Cardiologia dello Sport.



