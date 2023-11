Nel camper 670mila euro falsi,tre arresti in provincia Frosinone

Tre cittadini stranieri sono stati bloccati dalla Polizia Stradale di Cassino all'interno di un camper sul quale erano nascosti 670mila euro in banconote di vario taglio e tutte contraffatte. Gli uomini del vice questore Stefano Macarra stavano lavorando da settimane su un traffico di valuta falsa e nella serata di ieri hanno intuito che nelle ore successive ci sarebbe stato uno dei trasferimenti.

Nella mattinata di oggi hanno concentrato l'attenzione su auto e furgoni in transito sul tratto di autostrada che attraversa il sud della provincia di Frosinone. Si sono insospettiti quando hanno notato un camper che cercava di sottrarsi alla loro vista mettendosi tra i tir sulla corsia di marcia più lenta. Qualche chilometro dopo lo svincolo per Cassino in direzione Nord hanno intimato l'alt.

Nel camper viaggiavano tre stranieri: uno turco, l'altro lituano e il terzo di origine belga. Hanno subito mostrato segni di insofferenza, soprattutto hanno dato versioni diverse sul motivo e sulla destinazione di quel viaggio. Cosi si è proceduto a perquisire il camper. Nel vano portaoggetti sono state rinvenute tre mazzette di banconote autentiche pari a 2.310 euro. I poliziotti hanno notato un'anomalia nel letto basculante all'interno del camper: risultava bloccato. Tra il materasso e la rete stati trovati i 670mila euro falsi. I tre stranieri sono stati arrestati. Le indagini proseguono per capire la provenienza di quel denaro e la sua destinazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA