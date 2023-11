Bignami, a Viterbo ci sarà un aeroporto per voli regionali

Il progetto, presentato questa mattina a Viterbo, dal viceministro delle infrastrutture; Galeazzo Bignami e dal presidente della commissione ambiente della Camera dei deputati; Mauro Rotelli, prevede la creazione di un aeroporto per voli regionali all'interno dell'attuale struttura civile, gestita dalla Max Aviation dentro l'aeroporto militare Fabbri, del capoluogo.

"Un progetto importantissimo - ha spiegato il viceministro - per la nascita di un aeroporto regionale che incrementerà la connettività domestica del territorio. La struttura si inserirà in nuovi flussi di transito e di trasporto che accresceranno l'attrattività verso questo splendido territorio." Tra i presenti oggi alla conferenza stampa, anche il presidente dell'Enac; Pierluigi Di Palma e la sindaca di Viterbo; Chiara Frontini.

Nel progetto, dal costo di un milione di euro, compresa anche la riqualificazione dei raccordi che collegheranno le due piste all'area civile, la creazione di stalli per gli aeromobili, il rifacimento della recinzione e il rifacimento della segnaletica.

"Un appuntamento importante quello di oggi - ha spiegato Rotelli- perché intorno allo stesso tavolo erano presenti tutti gli attori interessati ad uno sviluppo che possa essere compatibile, sia con le attività presenti all'interno del sedime aeroportuale ma, anche dal punto di vista ambientale, E 'importante che Viterbo, e la Tuscia si possano dedicare una struttura che sia compatibile con quelle che sono le sue caratteristiche di territorio meraviglioso, che può avere una struttura aeroportuale al passo con i tempi".



