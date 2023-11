Finita l'occupazione, studenti bruciano accordi Sapienza-Israele

Al grido "Palestina libera" gli studenti in occupazione alla facoltà di Scienze Politiche, hanno dato vita a un corteo spontaneo alla Sapienza. I giovani di Cambiare Rotta davanti al Rettorato, nel momento in cui si stava riunendo on line il Senato accademico, hanno anche bruciato con dei fumogeni i fogli degli accordi dell'Università con Israele. Gli studenti ora stanno smobilitando l'occupazione, preparandosi alla manifestazione di domani organizzata con i giovani palestinesi a piazzale del Verano.



