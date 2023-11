A rischio le scimmie del parco dell'Abatino

"Il ministero dell'Ambiente vuole portare via 5 scimmie ospiti decennali del parco, mettendo a rischio la loro vita".

Lo si legge in una nota del parco dell'Abatino, il centro per il soccorso degli animali in provincia di Rieti.

"Con un solo giorno di preavviso è stato comunicato ai responsabili del parco che oggi verranno prelevate e trasferite 5 scimmie, esemplari di Macaca fascicularis, senza motivazione e attentando alla loro salute, in totale spregio del legame decennale che questi animali hanno con il luogo e i suoi gestori". Nel parco "gli animali sono curati e protetti in modo esemplare, arrivando spesso per sequestri da parte delle forze dell'ordine". "I veterinari verranno a prelevare le nostre scimmie e le trasferiranno in altro centro. Si tratta di una decisione assolutamente insensata e che mette a grave rischio l'incolumità di questi animali, che sono molto anziani e fragili, 5 esemplari di oltre vent'anni, che vivono con noi dal 2010. Lo spostamento è sconsigliato dai veterinari del parco e anche dal veterinario inviato dallo stesso ministero dell'Ambiente nell' ultima ispezione che dichiarò non fosse possibile spostarle in sicurezza. Chiediamo di non dare seguito a questa decisione e di affidare definitivamente gli animali al Parco dell' Abatino medesimo che da oltre 13 anni è la casa delle scimmie in questione. Ad oggi le spese per il sostentamento di questi animali sono state sostenute interamente dal Parco insieme a Vitadacani che lì le ha portate nel 2010 e da allora se ne prende cura e carico insieme ai gestori del Parco. Siamo molto preoccupati per una decisione ingiusta e per la prepotenza con la quale si vuole agire a loro detrimento".





