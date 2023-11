Viterbo, presentato il calendario dei carabinieri 2024

Il nuovo calendario è stato presentato questa mattina in contemporanea nazionale, nel comando provinciale dei carabinieri di Viterbo. L'edizione 2024 dedicata al tema "I Carabinieri e le Comunità" pone la figura del Carabiniere come punto di riferimento della collettività.

Una presenza costante accanto alla cittadinanza, non solo nella vita quotidiana ma, principalmente nei momenti storici per il nostro Paese.

"Sono pagine che emozionano nella loro semplicità - ha spiegato il comandante provinciale dei carabinieri Massimo Friano - e che spiegano chiaramente il ruolo del carabiniere non solo come tutore dell'ordine ma anche come figura a cui rivolgersi come punto di riferimento dal lato umano. Perché quando un cittadino ha bisogno di aiuto oltre ad una risposta concreta è rapida dal tutore della legge, ha bisogno anche di una parola gentile, un sorriso e comprensione, da parte dell'uomo che indossa la divisa".

Il calendario dei carabinieri ormai negli anni è diventato un oggetto presente nelle case degli italiani, proprio come la caserma dei carabinieri che, da sempre, si può trovare in tutti centri urbani, anche i più piccoli.

"Le comunità si affidano ai presidi dei carabinieri, che nella nostra provincia sono 56 su 60 Comuni. La popolazione da sempre trova aiuto e conforto in questa capillarità, le persone da sempre si affidano ai carabinieri che sono una figura di riferimento, e noi per ripagarle svolgiamo un'azione quotidiana di risposta per farle sentire più sicure".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA