Tensione alla Sapienza tra studenti e forze dell'ordine

Attimi di tensione all'università la Sapienza tra studenti e forze dell'ordine, con i giovani che dopo un'assemblea nel cortile della facoltà di Scienze Politiche hanno tentato di entrare nell'edificio. Alcuni studenti sono riusciti a forzare il blocco ad un un ingresso laterale e ad entrare all'interno con una bandiera palestinese e gridando 'Free Palestine'.

Al grido di "fuori le guardie dall'università" i ragazzi e le ragazze che sono riusciti a forzare l'ingresso della facoltà chiedono alla rettrice dell'Ateneo di revocare la mozione pro-Israele e di dire "parole sui bambini uccisi in Palestina".

Molti si sono seduti in terra scandendo lo slogan 'Gaza libera' mentre all'ingresso della facoltà altri ragazzi chiedono di poter entrare per seguire le lezioni.



