Stop ad acqua Capannelle, settimana prossima nuovi test

Verranno effettuati la prossima settimana nuovi esami a campioni di acqua minerale Santa Maria alle Capannelle dopo che sono stati individuate tracce di tetracloro etilene, una sostanza cancerogena. In via precauzionale è stata sospesa, come scrive oggi Repubblica, la produzione dell'acqua che sgorga nel Parco dell'Appia Antica.

Sulla vicenda la Procura di Roma ha avviato degli accertamenti affidando le indagini ai carabinieri del Nas. Tra i reati ipotizzati anche la frode in commercio e quello previsto all'articolo 442 del codice penale in tema di commercio di sostanze alimentari.

Gli inquirenti hanno affidato ad Asl e Arpa Lazio gli ulteriori accertamenti che dovranno chiarire se la presenza della sostanza è stata un episodio isolato o meno. Il tetracloro etilene è usato principalmente come solvente nelle lavanderie a secco e per lo sgrassaggio dei metalli, nell'industria chimica e farmaceutica. Un agente che in quantità molto basse è tollerato anche nelle acque da bere.

Dai prelievi alla fonte, però, è emerso che il livello di sostanza ha superato i limiti consentiti. Un dato assente dai prelievi effettuati nell'acqua imbottigliata. Un elemento, quest'ultimo, su cui i magistrati di piazzale Clodio proveranno a fare chiarezza.



