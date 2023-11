Stalking a compagna dell'ex, braccialetto elettronico per 66enne

Gli agenti della Polizia di Stato del VII Distretto San Giovanni hanno dato esecuzione alla misura cautelare personale del divieto di avvicinamento, con braccialetto elettronico, emessa dal gip di Roma a carico di una donna che ha vessato per anni la compagna del suo ex marito.

Il provvedimento si è reso necessario in quanto la donna, un'italiana di 66 anni, ha messo in atto una serie di condotte violente, sia verbali che fisiche, nei confronti dell'attuale compagna del suo ex marito, responsabile secondo lei della fine del suo matrimonio.

La vicenda ha avuto inizio nel dicembre del 2021, quando la 66enne si è appostata sotto l'abitazione della vittima, attendendola al suo rientro a casa e minacciando di picchiarla.

Queste condotte, tra cui quella di arrivare ad aspettare la vittima sul pianerottolo di casa, sono continuate quasi quotidianamente. Sono stati gli stessi vicini, in più di un' occasione, ad allontanare la 66enne dallo stabile. Oltre alle violenze verbali, la vittima ha subìto anche violenze fisiche: nel giugno del 2022, infatti, mentre si trovava con il suo compagno è stata colpita al collo con uno schiaffo.

I poliziotti del Distretto, con il coordinamento della Procura, a seguito della querela sporta dalla vittima, degli interventi delle pattuglie e delle testimonianze dei vicini di casa e dei familiari, hanno chiesto ed ottenuto la misura cautelare.



