Rome Reborn 4.0, tour in 3D nella Roma del 320 d.C.

Appassionati di storia, docenti, studenti e turisti hanno uno strumento in più per studiare, insegnare e scoprire la storia antica: Rome Reborn 4.0, app innovativa che permette di viaggiare nel tempo e fare un tour in 3D dell'antica Roma così come appariva al culmine del suo sviluppo urbano, nell'anno 320 dopo Cristo. Il progetto culturale è nato nel 1996 e ha visto il coinvolgimento di un comitato scientifico, di accademici ed esperti tecnologici internazionali; negli anni si è sviluppato e modificato fino all'ultima versione, quella attuale 4.0, in una delle più grandi e accurate ricostruzioni digitali mai realizzate di una città antica, che permette agli utenti di accedere con la realtà aumentata a oltre 7mila edifici monumentali, lungo 13,6 chilometri quadrati all'interno delle mura Aureliane, tra decorazioni ormai cancellate dal tempo e monumenti immortali da scoprire nel loro aspetto originario. L'app, realizzata dalla Flyover Zone, si rivolge anche al mondo del turismo e a chi prepara tour attraverso la realtà virtuale in modo che la visita alla città sia più gratificante e significativa: permette, infatti, con il tour Flight over ancient Rome di sorvolare dall'alto l'antica Roma e i suoi principali monumenti - il Foro romano, il Colosseo, i Fori imperiali, il Pantheon, il Palazzo imperiale, la città dall'alto e la basilica di Massenzio - ricostruiti meticolosamente in 3D per garantire la più immersiva e accurata esperienza di turismo virtuale. È possibile anche ascoltare le descrizioni degli esperti mentre 12 time warps distribuiti nella città permettono di confrontare come appaiono quei punti della città oggi rispetto all'antichità.

Il progetto è costantemente un work in progress: la ricostruzione urbanistica viene sempre aggiornata dal team scientifico di Flyover Zone via via che vengono fatte nuove scoperte e che si registrano nuovi progressi nella conoscenza storica dell'antica Roma. L'app, offerta in inglese con sottotitoli, è gratuita per una settimana e poi costerà 30 dollari all'anno per tutti i tour di Flyover Zone. Info: yorescape.page.link/rome



Riproduzione riservata © Copyright ANSA