Roma Capitale sottoscrive la Dichiarazione di Barcellona

"In rappresentanza di Roma Capitale e del sindaco Gualtieri, ho firmato questa mattina la Dichiarazione di Barcellona per il rafforzamento della partecipazione delle città al processo decisionale dell'Ue e alla democrazia europea". Così l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè in occasione dello 'Smart City Expo World Congress' in corso a Barcellona, Spagna, fino al 9 novembre.

"La dichiarazione - dice ancora - firmata da Roma, Atene, Barcellona, Bilbao, Bologna, Bruxelles, Budapest, Espoo, Ghent, Helsinki, Malaga, Milano, Murcia, Oulu, Parigi, Porto, Rotterdam, Sant Boi de Llobregat, Tallinn, Tirana, Torino e Vienna, è un appello a migliorare il rapporto istituzionale tra città, Stati membri, Commissione europea e Parlamento europeo, con richiesta di maggiore attenzione da parte dell'Europa inserendo le città nei ruoli consultivi e decisionali e a tutti i livelli di Governo. Strumenti utili - conclude Patanè - come ad esempio la creazione della Camera delle Città che potrà rafforzare ulteriormente la democrazia nel processo decisionale".



