Occupata la facoltà di Scienze Politiche alla Sapienza di Roma

E' stata occupata la facoltà di Scienze politiche all'università La Sapienza di Roma. Lo annunciano gli studenti di 'Cambiare Rotta' che hanno appeso all'ingresso uno striscione con scritto 'Scipol occupata' e le bandiere della Palestina.

"Vogliamo che la mozione votata all'unanimità dal Senato accademico sia revocata - affermano in una nota -, che la Sapienza smetta di sostenere il regime di apartheid israeliano, che tronchi gli accordi con quel governo e con tutte le istituzioni che sorgono sui territori occupati". All'interno della facoltà ci sono ancora le lezioni e si sta tenendo un convegno.

Nel pomeriggio c'erano stati attimi di tensione tra studenti e forze dell'ordine, con i giovani che dopo un'assemblea nel cortile della facoltà di Scienze Politiche hanno tentato di entrare nell'edificio. Alcuni studenti sono riusciti a forzare il blocco ad un un ingresso laterale e ad entrare all'interno con una bandiera palestinese e gridando 'Free Palestine'.

"Se siamo oggi in questo edificio è per dare voce alle 10mila persone uccise a Gaza. I nostri spazi ce li riprendiamo. E quindi decidiamo noi le posizioni politiche. E oggi decidiamo che la Sapienza si schiera contro Israele e con il popolo palestinese", hanno detto al microfono le ragazze e i ragazzi che dopo l'assemblea pubblica promossa dal movimento Cambiare Rotta sono riusciti a entrare all'interno della facoltà di scienze politiche.

"Vogliamo dire alla rettrice che noi non ci arrendiamo - dicono - Noi da qui non ci muoviamo". Alcuni sono seduti per terra mentre al microfono si alternano le voci dei ragazzi. Su uno striscione appoggiato sul pavimento si legge: "Sapienza for Palestine". Intanto la polizia ha chiuso di nuovo le porte della facoltà.



