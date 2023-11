Mourinho, le parole di Sarri? Mi aspetto reazione lega Serie A

"Delle dichiarazioni di Sarri mi piacerebbe sentire la reazione della Lega, è stata una critica diretta e obiettiva, quindi aspetto". Lo ha detto José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League dopo che il tecnico della Lazio aveva definito "poco intelligente" mettere il derby dopo un impegno europeo.

Sarri ha anche definito la gara con lo Slavia Praga della Roma "un'amichevole" e Mourinho ha ribattuto anche su questo. "Se qualcuno si deve sentire offeso con le sue dichiarazioni è la gente dello Slavia - ha spiegato lo Special One -. Io rispetto sempre i miei avversari, lo Slavia è un'ottima squadra e quello che fa la differenza è il modo di pensare le partite. Magari la differenza tra un allenatore che ha vinto 25 titoli contro uno che ne ha vinti pochi è esattamente questa mentalità: ogni partita si gioca e non ci sono amichevoli" Infine una battuta sulla formazione di domani: "Faremo giocare i giocatori che saranno in condizioni. Ci sono calciatori che stanno giocando sempre e loro si sentono in una condizione importante. I tre difensori, ad esempio, stanno giocando sempre e si sentono bene: Mancini, Llorente e Ndicka giocheranno, Svilar domani ci sarà".



