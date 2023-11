Ken Loach a Roma per The Old Oak

Ken Loach accompagnerà in sala The Old Oak, il suo nuovo film che esce al cinema con Lucky Red il 16 novembre. Dopo gli applausi al festival di Cannes, Loach incontra il pubblico a Roma al termine della proiezione di questa nuova commovente opera, un film sul valore del dialogo, della solidarietà e dell'accoglienza ambientato nel pub di uno sperduto villaggio del nord est dell'Inghilterra in cui arrivano famiglie di migranti siriani con il visto del governo. Il pub di TJ Ballantyne (Dave Turner) diventa un territorio conteso tra i paesani e i rifugiati. Stabilendo un'improbabile amicizia, TJ si lega ad una giovane siriana, Yara (Ebla Mari).

Ken Loach saluterà il pubblico in sala a Roma nei seguenti cinema: MARTEDÌ 14 NOVEMBRE Cinema Troisi | Q&A al termine della proiezione delle 18.00 Cinema Greenwich | Q&A al termine della proiezione delle 19:00 MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE The Space Parco De Medici |Movie Talk con Giorgio Viaro e Zerocalcare al termine della proiezione delle 19.00 GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE Cinema Quattro Fontane| Q&A al termine della proiezione delle 18.00 Cinema Giulio Cesare | Q&A al termine della proiezione delle 19:00



Riproduzione riservata © Copyright ANSA