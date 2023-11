Con droga in auto forzano posto di blocco nel Viterbese, presi

Due giovani, un 23enne e un 25enne, di origini magrebine, entrambi senza fissa dimora sono stati arrestati dopo che nella notte tra lunedì e martedì scorsi, hanno forzato un posto di blocco dei carabinieri sulla strada provinciale Olpeta, tra Latera e Valentano, nel Viterbese.

I malviventi, dopo aver abbandonato la macchina si sono dati alla fuga all'interno di un bosco che si trovava sulla strada.

I militari dopo un lungo inseguimento a piedi nella boscaglia, li hanno bloccati nei pressi del centro abitato di Latera.

Durante la loro perquisizione, i carabinieri gli hanno trovato addosso 20 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi, e 2.000 euro in contanti.

In seguito, durante l'ispezione della zona di fuga, i militari hanno trovato altri 75 grammi di droga, tra eroina e cocaina, e ulteriori 980, che i fuggitivi avevano abbandonato mentre scappavano. La situazione dei due uomini si è aggravata ulteriormente con la perquisizione della macchina con cui avevano forzato il posto di blocco.

Qui, i militari hanno trovato: 4 bilancini di precisione, rotoli di cellophane, carta da pacchi, un machete con lama lunga 50 cm, due batterie da autovettura, utilizzate per generare corrente elettrica, ma anche coperte, stoviglie, una rudimentale tenda da campeggio, capi d'abbigliamento, accessori per la cura della persona, oltre a scorte di cibo ed acqua, I carabinieri ritengono che il materiale servisse ai fermati per poter accamparsi nei boschi e dedicarsi alla vendita al dettaglio delle sostanze stupefacenti.

Per loro questa mattina con la convalida dell'arresto sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.



