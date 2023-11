Basket integrato, Sport e Salute affianca Fondazione Lazio

Gli amanti della pallacanestro possono segnarsi una data sul calendario: sabato 11 novembre, dalle 14.30 alle 17.00, presso l'Istituto R. Rossellini di Formello si terrà la sfida di ritorno tra la Lazio Basket in carrozzina e l'Hask Mladost, squadra di Zagabria. Si concluderà così il progetto "FEEL" / ALLYMPICS, ideato e realizzato dalla Fondazione S.S. Lazio 1900 (e cofinanziato dalla Commissione Europea e dalla Regione Lazio), che ha visto anche la partecipazione dei ragazzi del Liceo romano Plinio Seniore.

Tale progetto (iniziato nel 2022 e durato 18 mesi) ha promosso l'approccio integrato allo sport con la creazione di due squadre di basket in carrozzina composte da 8 ragazzi, 4 ragazzi normodotati e 4 con disabilità. L'iniziativa, patrocinata da Sport & Salute, Regione Lazio e Comune di Formello, mette in luce l'importanza dell'approccio dell'"integrazione inversa", ossia incentivare la partecipazione di ragazzi normodotati agli sport ritenuti "esclusivamente" per disabili.

"Il 'Progetto FEEL Basket per tutti - dice il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma - è una festa: dell'inclusione, dell'integrazione, dello sport con tutti i suoi valori. Ha un significato nobile perché attraverso lo sport promuove la fratellanza, la socialità, lo stare insieme divertendosi, la parità di accesso alla pratica sportiva. Temi su cui Sport e Salute è da sempre focalizzata con i suoi progetti che mirano ad affermare lo sport come diritto e come presidio di benessere per tutti. Un plauso dunque alla Fondazione S.S. Lazio 1900".

Per la Presidente della Fondazione, Gabriella Bascelli, il vero valore dell'iniziativa "non è solo che i ragazzi normodotati e con disabilità si sentono parte di un'unica squadra, ma anche che si è favorito la nascita di legami e relazioni fuori dal campo".



