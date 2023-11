Lazio-Feyenoord, rafforzata sicurezza nel centro di Roma

Nonostante il divieto di trasferta per i tifosi olandesi è massima l'attenzione delle forze dell'ordine in vista della sfida di coppa di questa sera tra la Lazio e il Feynoord. Al momento non si segnalano criticità ma già da ieri sono state messe sotto controllo le zone e centro storico e quelle intorno allo stadio Olimpico. Nel 2015 i tifosi della squadra di Rotterdam furono protagonisti di scontri nella Capitale e del danneggiamento della fontana della Barcaccia in piazza di Spagna.



