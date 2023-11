Façade di William Walton apre stagione Filarmonica Romana

Un'opera che un secolo fa provocò scandalo, l'ironia e l' irriverenza di Carlotta Protetti e Claudio ''Greg'' Gregori, il Syntax Ensemble diretto da Pasquale Corrado.Façade di William Walton, su poesie di Edith Sitwell, An Entertainment per voce recitante ed ensemble apre, il 9 novembre al Teatro Argentina, la stagione dell'Accademia Filarmonica Romana. In collaborazione con la Fondazione William Walton e La Mortella - che ha sede a Ischia, nei Giardini La Mortella, dove il musicista visse con la moglie dalla fine degli anni Trenta - la Filarmonica celebra appunto il centenario dell'opera e i quarant'anni della morte del compositore inglese con le voci di Carlotta Proietti e "Greg", attore , disegnatore e fumettista, che qui firma anche i 21 disegni che accompagnano le poesie. A Walton si affianca la prima assoluta, commissione della Filarmonica Romana, di Rilùcere del compositore partenopeo Pasquale Punzo, che prende spunto da alcuni elementi dell' opera del musicista inglese.

Façade fu rappresentata per la prima volta nel giugno 1923 a Londra. Composto sui testi della poetessa Edith Sitwell, eccentrica aristocratica inglese alla ricerca di nuovi artisti d'avanguardia da promuovere, si presentò al pubblico come una rappresentazione anticonvenzionale: l'attrice, l' autrice stessa, doveva recitare da dietro una tenda, con l'idea di eliminare la personalità di chi recitava, attraverso l' uso di un megafono. Molta della stampa condannò l'opera, alcuni spettatori pensarono a uno scherzo, eppure l'opera conquistò un posto di rilievo nel panorama musicale del XX secolo: nel 1930 la Bbc ne fece una nuova produzione, nel '31 Frederick Ashton creò il balletto Façade, nel '51 uscì la prima edizione dell'opera (quella scelta in questa occasione). "Le poesie della Sitwell vengono musicate al di là di un filo narrativo unico,ogni episodio è come un microcosmo autosufficiente: surreale, fantasioso, allegro, cupo' - spiega il direttore d' orchestra -. Con Carlotta Proietti e Greg ci siamo divertiti a creare dei passaggi cangianti da una vocalità più spigliata e ritmata a un tipo di recitato più sinuoso, legato, quasi sibilato''.



