Dalla Gregoriana un corso di etica per i licei di Roma

A partire dal prossimo 15 novembre, la Facoltà di Scienze Sociali della Gregoriana promuoverà un percorso di etica applicata rivolto ai giovani della città di Roma e provincia, con il patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute del Comune di Roma. "L'Etica utile" è il titolo del ciclo di sette incontri che introdurranno altrettanti temi per far riflettere i giovani.

Al progetto hanno aderito oltre 20 scuole, sia statali che paritarie, della città e della provincia di Roma, con circa 300 studenti dal triennio (III-IV-V anno) a vario indirizzo disciplinare (scientifico, classico, artistico, linguistico, scienze umane, informatica e telecomunicazioni). Il progetto rilascerà inoltre un attestato di frequenza valido per i Pcto scolastici (35 ore).

"Il tema dell'etica è spesso affrontato in maniera negativa, come assenza o vuoto che si percepisce attraverso i fatti della cronaca", osserva Luigi Mariano, direttore del nuovo percorso.

"Bisogna fare uno scatto in avanti positivo, scommettere sui giovani presentando loro l'etica come opzione e scelta alla loro portata".

Fraternità, giustizia, sostenibilità, democrazia, reale/virtuale, senso delle cose, dialogo: saranno questi i sette temi affrontati nel corso degli incontri a cadenza mensile - un mercoledì pomeriggio, da novembre 2023 a maggio 2024 - per introdurre altrettanti scenari tematici: la società, l'economia, l'ambiente, la politica, la comunicazione, la spiritualità, il cosmopolitismo.



