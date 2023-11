A Roma nuovo ingresso alla necropoli della Via Triumphalis

Nel tratto di Mura Vaticane che si affaccia su piazza Risorgimento il 17 novembre verrà inaugurato un nuovo ingresso alla Necropoli della Via Triumphalis.

L'ingresso al sito archeologico sarà possibile direttamente dal varco di Porta di Santa Rosa, monumentale ingresso allo Stato della Città del Vaticano, realizzato dallo scultore Gino Giannetti.

L'accesso diretto alla necropoli, finora unito alla visita ai Musei Vaticani, permetterà di snellire le procedure di ingresso all'area archeologica in modo autonomo, anche per i singoli visitatori che desiderano ammirare gli affascinanti scavi sotto i giardini vaticani e i loro preziosi reperti, tra mosaici, affreschi e sepolture. Grazie alla nuova viabilità l'ingresso, più fruibile e indipendente, si troverà così a pochi passi dalla fermata della metropolitana Ottaviano e dai mezzi di trasporto di piazza Risorgimento. Anche in vista dell'appuntamento con il prossimo Giubileo, il governatorato dello Stato della Città del Vaticano promuove una nuova esperienza di visita guidata alla sola Necropoli, che si aggiunge alla ricca offerta culturale gestita dai Musei Vaticani, confermando, per coloro che dispongono di più tempo, le già apprezzate proposte combinate 'Musei & Necropoli' o 'Giardini Vaticani & Necropoli'.

Le visite, al momento previste nelle giornate di venerdì e sabato, sono prenotabili esclusivamente online sul sito ufficiale dei Musei Vaticani (m.museivaticani.va).



