Viterbo, inaugurati i nuovi uffici dell'anagrafe

Il nuovo ufficio si trova in via Garbini, ed è stato inaugurato questa mattina dalla sindaca Chiara Frontini e dall'assessora ai sevizi al cittadino Katia Scarozzi.

"Più digitale, più tecnologie ed efficienza al servizio dei cittadini - ha detto Frontini - ci siamo attivati per venire incontro alle esigenze della popolazione che, a più riprese, ci ha segnalato il problema delle lunghe attese per prenotare un appuntamento all'anagrafe. Questo nuovo ufficio garantirà agli utenti tempi di attesa di una sola settimana, rispetto ai 28 giorni di media che si verificavano prima". Saranno quattro gli sportelli a cui la cittadinanza potrà accedere tramite prenotazione con app dedicata o semplicemente recandosi di persona per prenotarsi.

"Il traguardo raggiunto questa mattina è il frutto di un lungo monitoraggio delle esigenze dei singoli cittadini - ha spiegato la Scardozzi - Il nuovo ufficio ha una sala d'aspetto climatizzata, questo per garantire il comfort degli utenti. Ma la vera novità è l'abbattimento dei tempi di attesa che prima della nostra amministrazione erano di circa 28 giorni, e che ora sarà di soli 7".

Nella vecchia sede dell'anagrafe il pubblico era costretto ad attendere in strada il proprio turno.

Una situazione che in passato aveva generato polemiche e proteste da parte degli utenti.



