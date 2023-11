Relazione e altre parole, a Roma il progetto Scuola Abc

"Ho scelto relazione perchè è una parola centrale dell'esistenza" dice il regista Massimiliano Bruno che si è trovato felicemente il teatro Argentina di Roma pieno di studenti selezionati per partecipare al progetto Scuola Abc 'Il senso delle parole', i laboratori per le scuole superiori di Roma e del Lazio sulla scrittura teatrale, musicale e poetica "Relazione rispetto al teatro certo ma anche alla vita, fare relazione è l'antidoto contro la guerra e la violenza di ogni genere, è il dialogo che costruisce in ogni ambito, familiare e pubblico, è lotta al femminicidio, al bullismo. La platea era molto motivata, hanno fatto domande difficili, è una bella generazione questa. Vogliamo far emergere l'urgenza dei ragazzi e metterli in connessione tra di loro e con il pubblico".

Il senso delle parole - forza del racconto è un progetto sperimentale, inserito in Progetti Scuola ABC, rivolto alle Scuole Secondarie di II grado di Roma e del Lazio che ha al suo centro la parola: la parola nel teatro, nella musica, all'interno dei media e della comunicazione, la parola nella scrittura.

Le parole sono importanti, non sono neutre, raccontano chi siamo, rivelano la nostra idea del mondo, aiutare i giovani a trovare il proprio racconto è il modo migliore per sviluppare in loro la coscienza di sé stessi e il senso di appartenenza alla propria comunità.

L'obiettivo del progetto è quello di aiutare le ragazze e i ragazzi a trovare il proprio racconto intorno a un tema ogni anno diverso utilizzando il linguaggio dell'arte. "Quest'anno abbiamo deciso di lavorare sul tema dei sentimenti e delle emozioni con la guida di Massimiliano Bruno per il teatro, Giuliano Logos per la scrittura e Rancore per la musica", dicono gli organizzatori del progetto promosso dalla Regione Lazio con Roma Capitale, un iniziativa curata dal Progetto ABC Arte Bellezza Cultura e realizzata da Zètema Progetto Cultura.

Il senso delle parole è un percorso didattico sensibile alle pulsioni, alle aspirazioni e alle necessità dei giovani che vivono nel territorio laziale e con un occhio all'Europa e alla contemporaneità articolato in tre diversi percorsi.



