Maltempo: a Fiumicino polemiche su 'ritardi' barriera Fregene

Mentre sul territorio va avanti ancora la conta dei danni dopo la tromba d'aria a Fregene e le mareggiate sulla costa, a Fiumicino, sulla ripresa dei lavori per barriera soffolta a difesa della spiaggia di Fregene polemizzano opposizione di centrosinistra e la maggioranza. "I lavori della barriera dovevano partire già a settembre - dichiarano i consiglieri di opposizione -. Contiamo danni salati, sia per le casse pubbliche che per quelle dei privati.

Il mare non si ferma con le mani, talvolta non si ferma affatto, ma di sicuro i lavori per la messa in sicurezza della costa avrebbero dovuto riprendere a metà settembre, e così non è stato. Laddove la costa era protetta dalle scogliere le strutture hanno retto; se i lavori fossero ripartiti per tempo forse avremmo avuto modo di contenere i danni per le altre attività. I membri di maggioranza, invece di fare foto, andassero in Regione a chiedere quello che serve". "Noi scegliamo l'impegno concreto, la minoranza parole... al vento - replica per la maggioranza Francesca De Pascali, consigliera comunale della lista civica Crescere Insieme -.

Mentre la città si riprende dai recenti eventi climatici e dalle relative ripercussioni, la minoranza decide di esprimersi in un modo che, se non fosse per la gravità della situazione, sarebbe quasi comico, Invece, si tratta della realtà. Ed è surreale vedere come, di fronte a chi sottolinea l'inefficacia di certe opere, come il "Geotubo" di Fregene, la risposta sia di scaricare la responsabilità sugli altri. La minoranza sembra dimenticare l'importanza delle azioni concrete. Nelle ultime 48 ore, l'intero apparato amministrativo ha lavorato senza sosta: dal sindaco, agli assessori, dalla Polizia Locale alla Protezione Civile. Tutti si sono adoperati, ognuno nel proprio ambito, per rispondere prontamente all'emergenza".



