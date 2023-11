Champions: Sarri, Feyenoord? Non dobbiamo vincere per forza

"Con il Feyenoord è necessaria una vittoria? Sono discorsi da curva, non esistono partite da vincere a tutti i costi. Siamo ancora a metà girone. Sarà una gara importantissima, ma non mi piace sentir dire che è da vincere a tutti i costi. Noi cercheremo di fare la partita come sempre, usando le nostre armi". Parola di Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, in conferenza stampa prima della sfida di domani sera contro il Feyenoord, valida per la quarta giornata di Champions League.

"L'anno scorso hanno fatto una striscia di 20 partite senza sconfitte -prosegue Sarri - Quest'anno sono anche più forti, vedendo partita recente. Sono al limite del fallo sistematico, e sono preoccupato del fatto che dovremo muovere palla molto velocemente".

Una battuta il tecnico la riserva anche a Immobile: "O si fa scarico o si recupera. Io sono per recuperare Ciro a tutti i costi, perché è troppo importante per noi. Lui nervoso? Ho visto persone più nervose di lui. Deve trovare più continuità in gara.

Per noi è una risorsa infinita".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA