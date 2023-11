Annamaria Galeotti nuova direttrice Accademia nazionale di danza

Annamaria Galeotti è la nuova Direttrice alla guida dell'Accademia Nazionale di Danza, Istituto che fa parte dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, e unica Università statale della Danza in Italia. La nuova Direttrice, eletta ad aprile e nominata il 2 novembre dal Ministero dell'Università e della Ricerca, si è diplomata in Accademia sotto la guida di Zarko Prebil, ed è professore di Tecnica della Danza Classica presso l'Accademia dal 1998. E' stata danzatrice, maître de ballet e assistente alle coreografie per numerose compagnie italiane e straniere quali il Teatro dell'Opera di Roma, Aterballetto, il Nuovo Balletto di Roma e Europa Danse, dove ha lavorato su coreografie tra gli altri di Hans van Manen, Jiri Kylian, Ohad Naharin, Mats Ek, Mauro Bigonzetti, Thierry Malandain, Nacho Duato. Annamaria Galeotti succede a Maria Enrica Palmieri, coreografa e professore di Tecnica della Danza Contemporanea, che per gli ultimi sei anni ha diretto l'Accademia. "Sono contenta ed emozionata al tempo stesso - sono le prime parole da Direttrice della prof.ssa Annamaria Galeotti - ma con l'aiuto dei docenti e di tutto il personale dell'Accademia cercherò di fare un buon lavoro soprattutto per gli studenti che, scegliendoci, ripongono la fiducia nella nostra prestigiosa istituzione."



