Roms: Mourinho, 'Lukaku un ragazzo sensibile, dormirà sereno'

"In Lukaku abbiamo fiducia, ma lui è un giocatore ultra emozionale, è molto sensibile. Quando sbaglia nel primo minuto, poi il suo cuore piange e lui soffre. Per questo non poteva esserci cosa migliore che la possibilità di segnare all'ultimo minuto il gol della vittoria. Dormirà meglio anche Romelu. Lui è un ragazzo con un cuore grande". Così José Mourinho commenta a Dazn il gol del centravanti belga contro il Lecce, valso tre punti.

"Era troppo importante vincere oggi - continua Mourinho -. Perdono la Lazio, l'Atalanta, il Milan, qualcuno fra Juve e Fiorentina. Di solito non succede e non potevamo sprecare quest'occasione. Sono tre punti importanti. Oggi è stato possibile grazie al cuore, alla mentalità e alla connessione con il tifo".

Poi parlando della gara di Dybala ha spiegato: "Ha fatto delle cose bellissime nel primo tempo, Paulo è importante per noi. Ma non penso che quello che abbiamo visto in tutti in questi minuti in campo siano la verità su quelle che sono le sue condizioni.

Infatti a fine partita ho parlato con lui, gli ho detto che sarebbe meglio non viaggiare con la squadra in Europa, mi ha risposto "no no, voglio andare e giocare. Dybala è questo".





