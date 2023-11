Festival di Musica Sacra a Roma, il Requiem di Mozart

E interamente dedicato a Mozart il programma della ventiduesima edizione del Festival internazionale di Musica a Arte Sacra in corso in Vaticano e a Roma. Nella Basilica di Santa Maria Il 6 novembre alle 21 Ildebrando Mura dirige il Coro e l'Orchestra della Cappella Ludovicea, il Coro della Venerabile Cappella Musicale Liberiana e un cast internazionale di voci soliste con Pia-Marie Nilsson, Debora Beronesi, Rodrigo Ortiz e Andrea D'Amelio nel celeberrimo Requiem in re minore K. 626 e nel mottetto Ave Verum Corpus K.

618.

La Messa di Requiem in re minore K 626 è l'ultima composizione di Mozart, considerata da molti il suo testamento spirituale. L' immediatezza espressiva della partitura, la tensione drammatica del Dies Irae, il carattere meditativo e a tratti severo di questa composizione la rendono uno dei capolavori della storia della musica di tutti i tempi. Il Festival si conclude il 7 novembre alle 21 nella Chiesa di Sant' Ignazio di Loyola in Campo Marzio con l'esecuzione dell'Esercizio dell'Oratorio di Giacomo Carissimi affiata all'Ensemble Seicentonovecento e alla Cappella Musicale di Santa Maria dell'Anima diretti da Flavio Colusso. Il concerto apre le celebrazioni del 350/o anniversario della morte del compositore romano.

L'ingresso ai concerti è libero e gratuito fino al raggiungimento della capienza massima dei posti. È possibile prenotare un posto compilando il modulo di registrazione sul sito fondazionepromusicaeartesacra.org.



