Auto si ribalta più volte, ragazzina di 13 anni muore a Roma

Una ragazzina di 13 anni è morta la scorsa notte a Roma in un incidente stradale su via Laurentina.

A bordo dell'auto su cui viaggiava c'erano anche la madre e una sua amica, rimaste gravemente ferite ma non in pericolo di vita: non è ancora chiaro chi delle due donne fosse al volante al momento dell'incidente. Entrambe sono state sottoposte ai test tossicologici. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, i vigili del fuoco e l'Ares 118.

La ragazzina, trasportata all'ospedale Sant'Eugenio dove è giunta già morta, era seduta nella parte posteriore dell'auto e probabilmente non aveva le cinture allacciate.

Secondo una prima dinamica l'auto viaggiava ad una forte velocità quando si sarebbe ribaltata più volte durante l'attraversamento di una rotonda.



